Un entraîneur de l'équipe autrichienne de ski limogé après une affaire de viol

La Fédération autrichienne de ski (ÖSV) a annoncé mercredi le limogeage d'un de ses entraîneurs accusé par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel d'avoir été impliqué dans une affaire de viol collectif il y a plusieurs années. L'entraîneur, dont le nom et les fonctions exactes n'ont pas été précisés, avait été embauché par la fédération après ces faits, pour lesquels il avait été relaxé et qui à ce titre n'apparaissaient pas dans son casier judiciaire, a indiqué l'ÖSV.

La fédération a cependant indiqué avoir pu identifier et interroger l'homme à la suite des révélations publiées par le Spiegel ce week-end et avoir pris la décision de le licencier immédiatement. "Il y a des cas qui peuvent être prescrits juridiquement mais pas moralement", a expliqué le président de l'ÖSV, Peter Schröcksnadel, dans un communiqué. "L'ÖSV doit jouer un rôle d'exemple, nous exigeons de nos salariés et de nos entraîneurs qu'ils soient irréprochables", a-t-il ajouté.

11 mois après un premier scandale

La fédération autrichienne a été ébranlée en novembre 2017, en pleine vague #Metoo, par des accusations d'abus sexuels remontant aux années 1970, et formulés notamment par l'ancienne skieuse Nicola Spiess-Werdenigg, 60 ans. Les noms de la légende décédée Toni Sailer et de l'ex-entraîneur star Charly Kahr, 86 ans, ont été cités. La procédure ouverte par le parquet contre M. Kahr a toutefois été refermée en raison de la prescription des faits présumés.

Plusieurs anciennes skieuses autrichiennes, dans la légendaire Annemarie Moser-Pröll, avaient apporté leur soutien à leur ex-entraîneur. L'ÖSV, qui compte 450 sportifs et quelque 200 entraîneurs et personnels, a décrété une "tolérance zéro" en matière d'abus sexuels tout en exigeant des "preuves" pour étayer les diverses allégations dans ce domaine.