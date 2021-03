Du 17 avril au 3 mai 2021, les meilleurs joueurs de snooker de la planète seront réunis pour le Championnat du monde. La compétition sera à vivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport.fr et sur l’application Eurosport. Le meilleur des qualifications sera également à suivre sur les plateformes Eurosport, du 5 au 14 avril prochain.

Vainqueur de Kyren Wilson en 2020, Ronnie O'Sullivan remet son titre en jeu à Sheffield. Vainqueur de l'épreuve à six reprises, The Rocket voudra encore s'inscrire dans la légende du snooker. Battu deux fois en finale en 2021, au Players' Championship et à l'Open du Pays de Galles, le natif de Wordsley sera très revanchard et motivé pour ouvrir son compteur cette année.

Pour ce 45e Championnat du monde, O'Sullivan devra encore batailler avec de sérieux prétendants au sacre. Champion du monde 2019 et actuel numéro un mondial, Judd Trump sera l'un des principaux rivaux de The Rocket. Shaun Murphy, Dave Gilbert, Kyren Wilson ou encore John Higgins, quatre fois vainqueur de l'épreuve (1998, 2007, 2009 et 2011) auront également de beaux arguments pour la victoire.

Le programme du Championnat du monde 2021

1er tour : du 17 au 22 avril

2e tour : du 20 au 26 avril

Quarts de finale : 27 et 28 avril

Demi-finales : 29, 30 avril et 1er mai

Finales : 2 et 3 mai

