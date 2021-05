Snooker

Tension extrême, libération suprême : Selby a eu de la glace dans les veines au moment de conclure

Mark Selby a dû montrer des nerfs d'acier pour conclure la 33e frame, synonyme de victoire en finale contre Shaun Murphy et de quatrième titre mondial au Crucible. Un grand moment de tension avant la libération pour "The Jester from Leicester".

00:02:22, il y a une heure