Snooker

Championnat du Monde : Sen-sa-tio-nnel ! Le coup de la finale signé Ronnie O'Sullivan

CHAMPIONNAT DU MONDE - Ronnie O'Sullivan a peut-être d'ores et déjà signé le coup le plus spectaculaire de la finale. Pour mettre fin à une quatrième manche acharnée, qui s'est achevée sur une bille noire respottée car les deux joueurs avaient fini à égalité, "The Rocket" a joué avec les bandes pour empocher poche centrale, pour prendre deux frames d'avance (3-1). Du très grand art.

00:00:44, il y a une heure