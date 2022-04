Snooker

Tous aux abris ! Quand O'Sullivan transforme la blanche en objet volant

CHAMPIONNAT DU MONDE - Ronnie O'Sullivan, on le sai,t est un joueur très agressif. Quand il veut ouvrir le paquet de rouges, l'Anglais n'hésite pas à faire décoller la "cue ball" (la bille blanche) au point que celle-ci a rebondi sur les rouges. Suivez la demi-finale entre O'Sullivan et John Higgins en demi-finale sur Eurosport et l'application Eurosport.

00:01:18, il y a 23 minutes