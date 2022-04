Snooker

Trump signe le premier century de la demi-finale

CHAMPIONNAT DU MONDE - Il n'y avait pas encore eu un seul century dans cette demi-finale entre Judd Trump et Mark Williams. C'est chose faite. Le premier nommé a claqué un 114 lors de la 10e frame et continue de dominer les débats face au Gallois. Suivez le Championnat du monde en direct sur Eurosport et l'application Eurosport jusqu'au lundi 2 mai.

00:02:56, il y a 44 minutes