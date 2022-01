Snooker

Masters : Le sacre de Neil Robertson

MASTERS - Neil Robertson a enlevé son deuxième Masters dimanche à l'Alexandra Palace de Londres en s'imposant largement en finale contre Barry Hawkins (10-4). L'Australien a terminé en trombe, remportant les quatre dernières frames; Revivez la victoire du "Thunder from Down Under".

00:12:16, il y a une heure