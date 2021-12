Snooker

UK Championship : Un century pour finir en beauté : Ronnie O'Sullivan se qualifie pour les quarts de finale

UK CHAMPIONSIP - Ronnie O'Sullivan disputera son 17e quart de finale au UK Championship, un des trois plus grands tournois du calendrier. Mercredi, "The Rocket" a pris le meilleur, non sans mal, sur le Thaïlandais Noppon Saengkham (6-3). Le numéro 3 mondial a fini de la plus belles des manières en bouclant la dernière frame sur un century.

00:01:31, il y a 2 heures