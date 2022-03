Sa parole est rare, pour ne pas dire très rare. Mais Mark Selby avait visiblement des choses à dire sur le plateau d'Eurosport ce lundi. S'il avait déjà évoqué quelques troubles liés à la dépression au cours de sa carrière, le Jester de Leicester s'est totalement livré en marge de sa qualification pour le premier tour de l'Open du Pays de Galles.

"J'ai l'impression que j'aurais dû le faire il y a longtemps", a confié Selby à Eurosport. "Je souffre depuis quelques années et je nie tout en bloc, je ne dis vraiment rien. Je prends des médicaments depuis probablement quatre ou cinq ans maintenant."

Cette décision de tout révéler, il la doit en grande partie à sa femme. "Vicky n'arrêtait pas de me dire : 'tu devrais en parler publiquement'. Mais je ne suis pas du genre à le dire et à en faire une excuse. Il n'y a jamais vraiment eu de bon moment et je n'ai jamais senti que c'était le bon moment pour le dire."

Je ne pouvais plus continuer à encaisser, essayer de tout cacher, porter un masque en gros…

Le déclic, le quadruple champion du monde l'a eu après une défaite. C'était en février après le quart de finale du Masters, perdu face à son ami Barry Hawkins (6-1). "Nous rentrions chez nous après le Masters. Vicky est allée dans une station-service pour prendre un verre et je me suis juste assis là à regarder par la fenêtre et j'ai senti que je ne pouvais pas continuer, continuer à encaisser et essayer de tout cacher, porter un masque en gros…"

Si le numéro 1 mondial a confié suivre des séances en ligne avec un médecin, il sait que la rechute ou la déprime ne sont jamais très loin… "Quand je suis à table et que je construis mes breaks, vous ne pensez à rien d'autre qu'aux coups que vous jouez. La partie la plus difficile pour moi, c'est quand je suis assis sur ma chaise à regarder l'autre jouer."

Duel à distance avec O'Sullivan pour le trône

La parole libérée, Mark Selby se sent d'attaque à quelques heures de sa rencontre face à Liam Highfield. "Maintenant que je l'ai dit, j'ai l'impression que la moitié de la bataille est gagnée. Mais il reste encore un long chemin à parcourir."

A Newport cette semaine, le natif de Leicester mène un duel à distance avec Ronnie O'Sullivan pour la place de numéro 1 mondial. C'est d'ailleurs The Rocket qui a grandement contribué à libérer la parole sur la dépression ces dernières années.

"J'ai du mal à parler de mes matches, j'ai la dépression du snooker pendant deux ou trois heures après mes matchs", avait déclaré O'Sullivan au Masters d'Europe la semaine passée. "Je l'appelle la dépression du snooker. Le snooker joue sur l'esprit. Ça touche tous les sports. Appelons ça la dépression sportive, à tous les niveaux." Et il n'y a pas que dans le snooker que cette situation perdure.

