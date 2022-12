Snowboard

Coupe du monde 2022-2023 de snowboard | Trespeuch et Casta sur le podium aux Deux Alpes : la finale en vidéo

COUPE DU MONDE - Les éclaircies bleues du week-end aux Deux Alpes ! Dans des conditions très compliquées, la vice-championne olympique Chloé Trespeuch et la locale de l'étape Léa Casta, 16 ans et novice en Coupe du monde, ont décroché les deuxième et troisième place de la finale dames du snowboard cross ce dimanche. C'est l'Australienne Josie Baff qui s'est imposée.

00:02:04, il y a 15 minutes