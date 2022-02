Snowboard

JO Pékin 2022 - Un départ moyen, un come-back et un coude-à-coude : La course argentée de Chloé Trespeuch

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Chloé Trespeuch est passée par toutes les émotions lors de la finale de snowboardcross. Après un départ moyen, la Française est revenue dans la course et a même aperçu l'or. La Savoyarde a finalement décroché la médaille d'argent. Revivez sa course de bout en bout.

00:02:08, il y a 5 heures