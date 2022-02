Snowboard

Pékin 2022 - La petite finale comme consolante, Merlin Surget termine sur un sourire : sa course en vidéo

JEUX OLYMPIQUES - Troisième de sa demi-finale, Merlin Surget a disputé la petite finale olympique du snowboard cross, jeudi à Pékin. Une course consolante, sans médaille au bout, disputée face à l'Américain Jake Vedder, l'Italien Tommaso Leoni et l'Espagnol Lucas Eguibar. Une course à vivre en caméra embarquée sur le casque de ce dernier, comme si vous y étiez.

00:02:24, il y a 5 heures