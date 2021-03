C'est une légende qui revient aux affaires. Shaun White, qui avait raccroché sa planche il y a trois ans après une troisième médaille d'or obtenue à Pyeongchang, a obtenu la 2e place des qualifications à Aspen où se déroule une étape de la Coupe du monde de halfpipe, à moins d'un an des Jeux de Pékin (4-20 février).

shaun white Crédit: Getty Images

Le triple champion olympique en titre de halfpipe s'élancera en finale samedi. Et même s'il parvient à s'imposer, cela ne le qualifiera pas pour les prochains Jeux. Mais à 34 ans, voilà une bonne occasion de se mesurer à la concurrence, dont le plus imposant visage a été celui du Japonais Yuto Totsuka, le seul à le devancer.

Snowboard Ledecka renonce aux Championnats du monde 01/03/2021 À 10:07

Ces deux dernières saisons, Totsuka s'est imposé comme le grand favori des prochains JO d'hiver, remportant notamment les derniers championnats du monde et X Games. "J'étais un peu nerveux", a convenu White, après ses deux runs. "Je sais comment faire, mais je suis encore en train de me débarrasser des toiles d'araignée." S'il se qualifie pour Pékin, il deviendra le rider de halfpipe le plus âgé de l'histoire, à défendre les couleurs américaines. Un objectif pour lequel il semble bel et bien lancé, après avoir récemment renoncé à tenter de se qualifier pour les Jeux de Tokyo en skateboard, son autre passion.

Snowboard Sans White, Totsuka décroche le Super Pipe des X Games 01/02/2021 À 09:00