Speedway

Speedway Grand Prix Gorican : Bartosz Zmarzlik intouchable et doublé polonais : revivez la finale en vidéo

GRAND PRIX DE GORICAN - La saison 2022 de Speedway a parfaitement débuté pour Bartosz Zmarzlik. Le prodige polonais a survolé la finale du premier Grand Prix de cette nouvelle édition, ce samedi en Croatie. Jamais inquiété, le natif de Szczecin a devancé son compatriote Maciej Janowski et deux Danois, Anders Thomsen et Mikkel Michelsen. Revivez la course en vidéo.

00:04:16, il y a 35 minutes