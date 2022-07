Speedway

Speedway of Nations - Mark Lemon sur la finale Australie - Grande-Bretagne : "On va faire confiance aux jeunes"

SPEEDWAY OF NATIONS - Heureux de la qualification de son équipe en finale de la compétition, Mark Lemon, le manager de l'équipe d'Australie est revenu sur les conditions de course difficiles qui ont affecté toutes les équipes, mais aussi sur la confiance qu'il a ses jeunes pilotes, Max Fricke et Jack Holder. Selon lui, la finale va se jouer au dernier moment.

00:04:01, il y a une heure