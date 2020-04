Eurosport vous propose de suivre la déclinaison Esport de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. Trente et un pilotes dont les plus grands spécialistes pro vont s'affronter en ligne. Les cinquième et sixième manches de la saison, disputées sur le circuit de Spa-Francorchamps, sont à ne surtout pas manquer à partir de 16h00 !

Le programme :

16h00 - 16h15 : Qualifications

16h20 - 16h45 : Course 1

16h50 - 17h10: Warm-up

17h12 - 17h37 : Course 2

