Sports mécaniques

Bol d'Or 2022 - La Suzuki N.1 de Watanabe rencontre un problème mécanique après une heure de course

BOL D'OR 2022 - Il aura suffi d'un peu plus d'une heure pour vivre le premier coup de théâtre au Castellet. La Suzuki N.1, qui mène le championnat, a rencontré un problème mécanique et a dû passer par les stands. Kazuki Watanabe, le pilote du SERT, était alors deuxième de la course. L'épreuve est à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport.

00:02:47, il y a 23 minutes