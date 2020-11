Sports mécaniques

Formule 1 - Coulthard veut "amener plus de femmes pilotes vers la F1"

L'ancien pilote de Formule 1, David Coulthard, a fondé les W Series, des courses automobiles réservées aux femmes et avec l'objectif de voir de plus en plus de femmes pilotes sur les circuits professionnels. Il évoque cet objectif dans cet entretien exclusif accordé à Stats Perform.

