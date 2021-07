Sports mécaniques

Poing dans le visage, casque détruit et extincteur : bagarre improbable au SST Mid-Ohio Race 1

C'est l'image improbable et désolante du week-end. Samedi, lors de la course au SST Mid-Ohio, une grosse bagarre a eu lieu entre Bill Hynes et Bo LeMastus' après un accrochage sur piste entre les deux hommes. Ce dernier a d'abord subi un coup de poing avant de tenter d'envoyer son volant sur LeMastus'. En réponse, ce dernier a détruit son casque avant que les officiels n'interviennent.

