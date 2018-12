Quel cadeau offrir pour Noël ? Nos conseils de livres Formule 1, auto, moto

Jenson Button : Une vie à la limite

Jeune retraité des Grands Prix, le Britannique ne pouvait passer à côté de son devoir biographie pour raconter son ascension à coups de système D vers le titre de champion du monde. De l'enfer du décor dans tréfonds de la Formule 1 à ses cohabitations avec Ralf Schumacher, Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso, en passant par quelques leçons de pilotage, Jenson Button se dévoile comme rarement. Jusqu'au drame de cette relation cruellement interrompue avec papa John, qui avait tout fait pour lui.

Edition : Talent Sport - Prix : 21,90 euros

Notre avis : Une vie, une carrière de gentleman.

Valentino Rossi

On pensait que Michel Turco avait tout raconté sur le monstre sacré du MotoGP. On se trompait. Chroniqueur permanent des Grands Prix depuis de nombreux années, véritable puits de science dès qu'il s'agit d'évoquer la carrière de l'Italien, le reporter de Moto Revue décortique la légende à travers ses motos, ses exploits, ses rivalités. Il nous ouvre aussi les portes de son clan.

Edition : Solar - Prix : 29,90 euros

Notre avis : Une célébration jubilatoire de la star.

24 Heures du Mans 2018, le livre officiel

La plus grande course au monde est française et elle assure aussi brillamment le service après-vente avec cet opus toujours attendu. Tout ce qui a fait cette édition 2018 marquée par la première victoire de Toyota y est, de la préparation dans les bureaux d'études à la piste. Le tout avec de nombreuses photos.

Edition : ETAI - Prix : 49,00 euros

Notre avis : Pour fan d'Endurance mais pas que.

Adrian Newey : Le plus grand ingénieur de Formule 1

Le génial Adrian Newey a mené successivement Williams, McLaren et Red Bull à un total de dix titres mondiaux en Formule 1 avec Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Mika Häkkinen et Sebastian Vettel. En dessinant ses bolides dernier cri sur la planche à dessin ! Le Britannique raconte 35 ans d'innovations passionnantes parfois tragiquement remises en question comme lors de l'accident d'Ayrton Senna en 1994.

Edition : Talent Sport - Prix : 27,90 euros

Notre avis : Le cerveau du paddock livre ses secrets. Pour fans de technique.

Le livre d'or de la Formule 1 2018

Cette bible de la F1 qu'est Jean-Louis Moncet, chroniqueur de la F1 depuis quarante ans aujourd'hui à RTL, a pris en charge la rédaction de l'ouvrage en collaboration avec le correspondant du journal L'Equipe, Jérôme Bourret. Il en ressort un livre précis, enrichi en analyses techniques. Duel entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, succès de Mercedes, déroutes de Ferrari, coups de théâtre en coulisses, anecdotes : rien ne manque à la narration d'une saison historique qui a vu le Britannique égaler les cinq titres de Juan Manuel Fangio.

Edition : Solar - Prix : 29,99 euros

Notre avis : Un incontournable.

Grands Prix

Cette magnifique anthologie du Grand Prix de France est la pépite à ne pas manquer. Henri Charpentier a tout repris depuis le début, passé en revue les articles des publications spécialisées comme ceux de la presse généraliste pour retracer les grandes heures des week-ends à Reims ou Charade, Dijon ou Le Castellet, dans une maquette très réussie illustrée par Bernard Bakalian, ancien photographe personnel d'Alain Prost.

Edition : Solar - Prix : 29,00 euros

Notre avis : Réjouissant.

McLaren

En attendant des jours meilleurs en F1, McLaren reste l’écurie de Formule 1 la plus titrée après Ferrari. La seule également vainqueur des 24 Heures du Mans et des 500 miles d'Indianapolis. Sans compter l'épopée de la Can-Am. Un beau coffret qui replace la marque à sa juste place. Parmi les plus grandes.

Edition : ETAI - Prix : 99,00 euros

Notre avis : Pour réaliser tout ce que le sport auto doit à Bruce McLaren.

Le livre d'or de la moto 2018

Pas facile de confirmer un titre de champion du monde ou une première année éclatante en MotoGP. Ce classique nous replonge dans les défis que Marc Marquez et Johann Zarco avaient à relever cette saison. En bonus, Michel Turco ouvre le chapitre Emotion en se penchant sur l'oeuvre d'Ivan Beggio ou Paolo Simoncelli, qui perpétue sur les Grands Prix la mémoire de son fils Marco, tragiquement disparu.

Edition : Solar - Prix : 29,99 euros

Notre avis : Toujours aussi efficace.

Les 50 plus grands rallyes

Alexandre Stricher avait déjà fait le tour de la F1 en 50 Grands Prix. Il applique là son concept à une discipline qu'il connait encore mieux (c'est dire !) en proposant les plus grands moments du WRC à travers les exploits d'Alpine, Peugeot, Lancia, Ford, Citroën, Sébatien Loeb et Sébatien Ogier, pour ne citer qu'eux.

Edition : ETAI - Prix : 42,00 euros

Notre avis : Un ouvrage rare. Il faut en profiter.