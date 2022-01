Une voiture disponible dans le commerce peut-elle dépasser la vitesse hallucinante de 400 km/h ? La réponse est oui. Il ne s'agit bien évidemment pas de n'importe quelle voiture mais d'une Bugatti Chiron, un monstre de 1500 chevaux vendu quelque 3 millions d'euros. A ce prix-là, vous pouvez donc aller plus vite qu'un TGV ou qu'une Formule 1. Radim Passer, un millionnaire tchèque de 58 ans qui a fait fortune dans l'immobilier, l'a prouvé l'été dernier en poussant son supercar à sa vitesse maximale avant de partager sa "prouesse" sur YouTube , le 9 janvier dernier.

Ad

"rejeter tout comportement dans la circulation routière qui conduit ou peut conduire à mettre en danger les usagers de la route." Problème : Passer n'a pas explosé les compteurs sur un circuit ou une piste fermée, mais sur une portion d'autoroute en Allemagne qui relie Berlin à Hanovre, empruntée par d'autres automobilistes. La vitesse n'y est certes pas limitée, mais pour une sécurité optimale, on repassera. Le ministère des Transports allemand n'a d'ailleurs pas manqué de réagir, assurant le 19 janvier à Associated Press

Sports mécaniques Super Besse après Monte-Carlo : Loeb aligné sur la finale du e-Trophée Andros 24/01/2022 À 15:55

De son côté, l'entourage de Passer s'est défendu sur YouTube en assurant avoir fait le maximum niveau sécurité : la Bugatti a été poussée dans ses retranchements un dimanche à 4h50 du matin, dans des bonnes conditions météorologiques et après s'être assuré que la route était dégagée via un premier passage. Avant de conclure : "Si vous pensez toujours que c'est irresponsable et dangereux, bien, nous respectons votre opinion personnelle."

Ford - Bring on tomorrow "Un état mental que nous avons tous connu" : le nouveau casque de Ford va aider à comprendre le flow 23/01/2022 À 22:42