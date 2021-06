Les Jeux de Chengdu, qui devaient initialement avoir lieu l’année dernière, se tiendront finalement entre le 27 juin et le 7 juillet 2022 dans la capitale de la province du Sichuan. Au programme : 18 disciplines et des milliers d’étudiants athlètes venus du monde entier. Covid oblige, c’est la première fois en près de 50 ans que deux éditions sont organisées à plus de 2 ans d’intervalle. Et les organisateurs sont à pied d’œuvre pour que l’attente soit à la hauteur des espérances de chacun.

La ville de Chengdu Crédit: International University Sports Federation

Avec une population de 16 millions d’habitants, la ville de Chengdu a acquis ces dernières années une certaine notoriété via l’organisation d’évènements sportifs internationaux. En 2019, la mégalopole a notamment accueilli les Jeux mondiaux des Policiers et Pompiers, ainsi que la coupe du monde ITTF masculine et féminine de tennis de table. L’été prochain, ses infrastructures de classe mondiale seront encore une fois au premier plan.

Sur les 18 disciplines présentes, il y en aura 15 qui ont figuré au programme de toutes les précédentes éditions, comme l’athlétisme, la natation ou la gymnastique. De plus, en tant que ville-hôte, Chengdu a été autorisé à choisir trois disciplines additionnelles : ce sera l’aviron, le tir et le wushu (qui signifie "arts martiaux" en chinois). Le wushu un sport qui était déjà au programme des Jeux asiatiques et des Jeux mondiaux des sports de combat.

Même s’ils sont avant tout sportifs, les Jeux universitaires mettent aussi en avant l’éducation et la culture. Les athlètes présents incarnent parfaitement le slogan de la FISU : "L’excellence du corps et de l’esprit." Les Jeux ne dérogeront pas à la règle. Chengdu possède un héritage culturel et historique unique en Chine. C’est le berceau du taoïsme et la capitale ancestrale de l’état de Shu. Elle a été reconnue comme étant la meilleure ville touristique de Chine par le ministère de la Culture, ainsi que l’Organisation mondiale du tourisme. En 2010, elle a été la première du pays à être nommée "ville créative de gastronomie" par l’UNESCO.

Alors qu’ils entrent dans la dernière année de leur préparation, les meilleurs étudiants athlètes du monde peuvent être sereins. La FISU prépare une grande fête qui les marquera à jamais, et qui laissera une empreinte durable sur la ville. Le compte à rebours a commencé.

Chengdou Phoenix Mountain Crédit: International University Sports Federation

