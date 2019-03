Ski acrobatique : Benjamin Cavet remporte sa 2e médaille aux Universiades d’hiver 2019

Le pensionnaire du Ski Club de Châtel a apporté un peu de lumière dans une journée de dimanche qui a été très compliquée pour les Français.

En slalom, Carmen Haro et Kenza Lacheb ont manqué de peu le podium. Elles ont respectivement pris la 4e et la 5e au général. L’épreuve a été remportée par la Russe Ekaterina Tkachenko.

Sur le biathlon, Marine Challamel a pris la 7e place de la Mass Start. Sur le podium, on retrouve 3 Russes : Ekaterina Moshkova, Elizaveta Kaplina et Elena Chirkova. Chez les hommes, Felix Émile Cottet-Puinel a fini 11e. La course est revenue au Norvégien Espen Udal, qui a devancé le Biélorusse Maksim Varabei et le Tchèque Adam Vaclavik.

Le tournoi de curling masculin a été remporté par la Norvège aux dépens du Canada, sur le score très serré de 5-6. Dans le match pour la médaille de bronze, la Grande-Bretagne a très largement battu la Suisse (10-5). Chez les femmes, c’est la Suède qui s’est imposée, en prenant le meilleur sur la Corée du Sud (8-3). Dans le match pour la 3e place, la Russe a triomphé du Royaume-Uni (12-5).

En slopestyle, le Russe Anton Mamev s’est adjugé la médaille d’or, devant son compatriote Vlad Khadarin et Finlandais Axel Thelin. Sasha Balicco, le 1er Bleu, s’est classé 6e. Dans le concours féminin, nouvelle désillusion : Noemie Equy a pris la 5e place.

Il n’y avait aucun Français au départ des moyennes distances de ski d’orientation. La course masculine a été dominée par le Norvégien Joergen Baklid. Il a pris le meilleur sur les Russes Sergei Gorlanov et Vladislav Kiselev. Chez les femmes, c’est une Finlandaise qui s’est imposée : Mirka Maarit Suutari. Elle a devancé les Russes Aleksandra Rusakova et Daria Shupikova.

Demain aura lieu l’avant-dernier jour de compétition. Il y aura des épreuves de ski alpin, ski de randonnée nordique, mais aussi du ski cross et les finales du tournoi de hockey féminin.