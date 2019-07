Universiades d’été 2019 de Naples : 179 Français engagés dans 17 disciplines

En athlétisme, les principales chances de médailles reposeront sur les épaules du hurdler Wilhem Belocian. Champion du monde junior en 2014, il a notamment terminé 3e au Championnat d’Europe en salle en 2015 et aux Championnats du Monde en 2016.

En sprint, il faudra aussi surveiller Marvin René. Il Guyanais est double champion de France du 60 m (2018 et 2019) et du 100 m. Il affiche un record personnel de 10,16 s sur la ligne droite et 20,59 s sur le demi-tour de poste.

Nasredine Khatir, champion de France élite du 800 m en 2019, représente les meilleures chances de succès français en demi-fond.

Du côté de l’escrime, le groupe sera emmené par la sabreuse Sara Balzer, championne de France 2017 et médaillée de bronze aux Championnats d’Europe par équipe la même année. Margaux Rifkiss aura aussi une chance de bien figurer. Elle a remporté le bronze aux Jeux Européens de Bakou en 2015.

En judo, Daniel Jean sera la principale tête d’affiche. Médaillé de bronze aux Championnats de France de 1re division en 2017, il a en outre participé aux Mondiaux l’année suivante. Luca Otmanne, qui a remporté le titre national en 2018 dans la catégorie des -73 kg, sera aussi attendu.

Enfin, Marie-Paul Blé fait partie des favoris au taekwondo. Elle a remporté 11 titres de championne de France depuis 2008 et vient d’accrocher la 3e place aux Mondiaux seniors cette année.

En voile, les Français ont aussi de sérieuses chances de médailles, notamment via Swann Pain et Marie Zugarolo. Les deux athlètes ont été vice-champions du Monde universitaire en 2018.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 3 juillet. Les compétitions débuteront elles le 2 juillet avec les qualifications du plongeon, du football et du water-polo. À noter que l’équipe de France de foot est parfaitement bien entrée dans son tournoi en battant 3-1 l’Afrique du Sud.

Lors de la dernière édition à Taipei en 2017, la France avait terminé à une décevante 15e place au classement général, avec un total de 17 médailles dont 4 en or.