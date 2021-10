Clap de fin pour Grégory Gaultier. Le champion du monde 2015 de squash, et ancien numéro un mondial, a annoncé vendredi sur Instagram qu'il prenait sa retraite, à l'âge de 38 ans. Battu à quatre reprises en finale du Championnat du monde, "Greg" Gaultier, connu comme "The French General" sur le circuit professionnel, avait enfin décroché ce titre en 2015, à Seattle aux Etats-Unis, face à l'Egyptien Omar Mosaad. Forfait sur blessure en demi-finale aux Mondiaux 2016, le nonuple champion d'Europe avait une nouvelle fois atteint les demi-finales en 2017, battu cette fois par un autre Egyptien, Mohamed El Shorbagy.

Encore N.1 mondial en février 2018, Gaultier avait ensuite dégringolé au classement mondial, victime d'une grave blessure à un genou qui l'avait contraint à une double opération et près d'un an d'arrêt total. Il n'avait jamais retrouvé son niveau depuis. Second Français champion du monde de squash, après Thierry Lincou en 2004, mais seul Tricolore à avoir atteint le sommet du classement mondial, Grégory Gaultier a remporté 44 tournois durant sa carrière professionnelle, pour 83 finales.

