Hakuho, légende parmi les légendes, s'en va. Le yokozuna, rang le plus prestigieux du sumo, d'origine mongole, âgé de 36 ans, régnait quasiment sans partage sur le sport, remportant un nombre record de 45 tournois au cours de sa carrière. Mais, rattrapé par les blessures, ses participations se faisaient de plus en plus rares: Hakuho n'était ainsi allé au bout que de trois tournois sur 11 ces deux dernières années - les remportant tous les trois, et sa dernière participation remonte à juillet. En raison d'un cas de coronavirus dans la "heya" (confrérie) auquel il appartient, Hakuho a été empêché de concourir au grand tournoi d'automne de Tokyo qui s'est terminé dimanche.

Il aurait décidé de jeter l'éponge à cause de douleurs persistantes au genou droit, selon les médias locaux. Contactée par l'AFP, l'Association de sumo japonais, qui régit la discipline, n'a pas immédiatement confirmé sa retraite. Hakuho était monté pour la première fois sur le dohyo, la plate-forme d'argile où se déroulent les combats, en 2001, peu après son arrivée de Mongolie, accédant au rang suprême de yokozuna en 2007.

Japonais depuis 2019

Sa rivalité acharnée avec son compatriote Asashoryu avait suscité l'excitation des spectateurs à la fin des années 2000. Mais par la suite la domination de Hakuho en l'absence de rivaux sérieux, le manque de champions japonais et une série de scandales avaient sérieusement entamé l'intérêt pour le sport. Seul yokozuna en activité après la retraite de Kakuryu en mars, Hakuho a été rejoint à ce rang en juillet par le Mongol Terunofuji. Hakuho a acquis la nationalité japonaise en 2019, une condition requise pour rester dans le monde du sumo et ouvrir sa propre heya, où il pourra se concentrer sur l'entraînement de jeunes talents qu'il a commencé à dénicher depuis plusieurs années.

