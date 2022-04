Superbike

Aragón - Deuxième de la course 1, Bautista grimpe d'un cran dans la course 2 : le dernier tour en vidéo

ARAGON - Battu d'un rien lors de la course 1 par Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) a répliqué dans la course 2 en s'imposant avec une avance plus confortable. Revivez ce dernier tour et la victoire de l'Espagnol.

00:02:29, il y a 26 minutes