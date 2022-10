Superbike

Championnat du monde superbike - Sans rival, Bautista bisse en Argentine : les temps forts de la course 2 en images

Vainqueur la veille de la course 1, Álvaro Bautista a été également le lauréat de la deuxième course de l'étape de San Juan, en Argentine, en championnat du monde superbike. L'Espagnol n'a pas toujours été en tête, mais dès qu'il a réussi à prendre de l'avance et à faire une petite différence pour Toprak Razgatlioglu, il a dominé le reste de la course. Jonathan Rea a terminé troisième.

00:02:57, il y a une heure