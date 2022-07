Superbike

SUPERBIKE COURSE SUPERPOLE - La victoire pour Razagatloglu, la frayeur pour Rea : le dernier tour de course

SUPERBIKE COURSE SUPERPOLE - Le Turc Toprak Razagatloglu s'est imposé à Most en République Tchèque pour la Course Superpole devant le Britannique Jonathan Rea qui a failli partir à la faute dans le dernier tour en voulant aller chercher la victoire. Revivez ce moment en vidéo.

00:02:08, il y a 22 minutes