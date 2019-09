Suivez le GP de France de Superbike en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

Ce weekend, le championnat du monde de Superbike fait escale en France sur le circuit de Nevers Magny-Cours.

Dernier Grand Prix disputé en Europe avant les deux dernières manches de la saison en Argentine puis au Qatar fin octobre, le GP de France sera l'une des dernières occasions pour les pilotes de briller avant la fin de saison.

Sur le plan comptable, le classement général en catégorie reine apparaît toujours aussi déséquilibré avec Jonathan Rea (Kawasaki - 490pts) et Alvaro Bautista (Ducati - 399pts) largement en tête.

En revanche, le championnat Supersport est beaucoup plus serré avec le leader Randy Krummenacher (Yamaha - 193pts) positionné juste devant Federico Caricasulo (Yamaha - 183pts) et les Français Jules Cluzel (Yamaha - 145pts) et Lucas Mahias (Kawasaki - 98pts) en embuscade.

Rendez-vous vendredi dès 15h00 sur Eurosport 2 pour les essais libres en direct de Magny-Cours.

Le programme TV complet:

Vendredi 27 septembre - En direct sur Eurosport 2

14h30 - Superbike : Essais libres 1

En direct dès 10h30 sur Eurosport Player.

En direct dès 10h30 sur Eurosport Player. 15h00 - Superbike : Essais libres 2

16h00 - Supersport : Essais libres 2

Samedi 28 septembre - En direct sur Eurosport 2

10h30 - Plateau Warm Up

11h00 - Superbike : Superpole

11h30 - Supersport : Superpole

12h10 - Supersport 300 : Superpole

13h10 - Plateau Warm Up

14h00 - Superbike : Course 1

15h00 - Plateau Warm Up

Dimanche 29 septembre - En direct sur Eurosport 2

10h15 - Emission MotorTrend

11h00 - Superbike : Superpole Race

11h30 - Emission MotorTrend

12h10 - Supersport : Course

13h00 - Emission MotorTrend

14h00 - Superbike : Course 2 en direct sur Eurosport Player.

En différé à 16h30 sur Eurosport 2.

15h15 - Supersport 300 : Course en direct sur Eurosport Player.

En différé à 17h15 sur Eurosport Player.

