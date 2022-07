Surf

Inspirantes - Justine Dupont : "A Jaws, c'était moi et la vague"

INSPIRANTES – Justine Dupont est considérée comme l'une des plus grandes surfeuses de grosse vague au monde. Figure inspirante du milieu du surf, la Française nous raconte ce qu'elle a ressenti en surfant à Hawaï, comment la discipline attire de plus en plus de femmes et elle donne des conseils aux jeunes filles qui souhaiteraient se lancer.

