C'est un superbe résultat pour le tennis de table tricolore. L'équipe de France féminine, composée de Jia Nan Yuan, de Pauline Chasselin, d'Audrey Zarif et de Prithika Pavade (17 ans et grand espoir de médaille en vue des Jeux Olympiques de Paris-2024) a décroché la médaille de bronze de l'épreuve par équipes des championnats d'Europe de Cluj, en Roumanie. Une performance d'autant plus remarquable que cela faisait plus d'un demi-siècle que les Bleues n'avaient pas décroché de médaille continentale (1962)

Les Françaises ont terminé à la première place de leur groupe après avoir dominé les Turques et les Néerlandaises sur le même score de 3-0. Elles ont ensuite battu les Autrichiennes en quarts de finale (3-0), avant de chuter face aux Roumaines (3-0) en demi-finales, défaite synonyme de médaille de bronze. Le titre est revenu aux Allemandes qui ont battu les Roumaines en finale (3-1).

Les messieurs moins en verve

En revanche, l'équipe masculine, médaillée de bronze en 2015, 2017 et 2018, a été éliminée dès la phase de poules, terminée à la 2e place derrière la Russie et devant les Pays-Bas. Chez les messieurs aussi, l'Allemagne a décroché le titre en battant la Russie en finale (3-1).

La saison 2021 se terminera avec les Championnats du monde individuels et doubles à Houston (Etats-Unis) du 23 au 29 novembre.

