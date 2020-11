Le tennis de table pleure l'une de ses plus grandes légendes. Vainqueur d'un Championnat du monde, un Championnat d'Europe et pas moins de 17 titres de champion de France en individuel, Jacques Secrétin est décédé ce mercredi à l'âge de 71 ans. Né à Carvin, le célèbre pongiste, qui totalisait 495 sélections en équipe de France, avait élé élu " meilleur pongiste français du siècle " par l'Académie des sports. Toujours très actif dans un sport où son empreinte restera indélébile, Secrétin était toujours licencié au CP Lys-lez-Lannoy.

Secrétin, c'est d'abord le plus long palmarès du ping-pong français, avec en simple 17 titres de champion de France entre 1966 et 1986, et un de champion d'Europe en 1976. C'est surtout un spectacle, en duo avec un autre champion de France, Vincent Purkart, qui lui a permis de traîner sa moustache devant un public peu habitué aux compétitions. Le "show Secrétin-Purkart", concentré de facéties autour d'une table de ping-pong, connaît tant de succès qu'ils sont approchés par un casino de Las Vegas, mais Secrétin refuse pour ne pas sacrifier sa carrière sportive. Il accumulera plus de 4 000 représentations à travers le monde.