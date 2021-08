Tokyo 2020

L'équipe de France masculine, composée de Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson et Alexandre Cassin, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique, dimanche à Tokyo, où elle devrait rencontrer vraisemblablement la Chine. Le match pour une place en demi-finale est prévu mardi à 19h30 locales (12h30 françaises).

En 8e de finale lundi, au Tokyo Metropolitan Gym, Alexandre Cassin et Emmanuel Lebesson ont donné le premier point aux Bleus contre Hong Kong avec une victoire face à Am Siu Hang et How Kwan Kit 3-0. Simon Gauzy a doublé la mise avec son succès 3-1 face à Wong Chun Ting et Lebesson a assuré la qualification en surclassant How Kwan Kit 3 à 0. La Chine doit disputer quant à elle son 8e de finale face à l'Egypte, dimanche en soirée.

