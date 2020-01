200 dollars par double faute : Bencic s'engage à sa façon pour l'Australie et charrie Zverev

Dans des circonstances dramatiques, l'autodérision fait parfois beaucoup de bien. Touchée comme beaucoup par les images terribles des incendies qui ravagent l'Australie depuis quatre mois, Belinda Bencic a décidé d'apporter elle aussi son aide financière aux victimes, mais à sa façon. Si Nick Kyrgios enchaîne les aces pour faire monter le compteur, la Suissesse parie plutôt, elle, sur... ses doubles fautes. A chaque fois qu'elle en commettra, elle donnera 200 dollars australiens lors du tournoi d'Adélaïde et de l'Open d'Australie. "Comme cela, je ne serai plus énervée contre-moi-même quand j'en ferai une et ce sera enfin utile" s'est-elle amusée.

Bencic a fait part de son initiative originale par l'intermédiaire d'un tweet et en a profité pour interpeller Alexander Zverev pour qu'il l'imite. Elle n'est pas la première à lui adresser ce clin d'oeil humoristique, mais venant d'une joueuse, le petit tacle prend plus d'ampleur. Lors de l'ATP Cup, l'Allemand a perdu ses trois matches, montrant de nombreuses failles au service et beaucoup d'hésitation sur ses secondes balles. En tout, Zverev a déjà commis 31 doubles fautes en 2020.