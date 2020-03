Alerte cyber-harcèlement : Murray ne lâche plus Wawrinka en ces temps de confinement

Le Buzz

Le confinement peut rendre fou, ou stimuler la créativité de chacun. Comme tous ses rivaux, Stan Wawrinka est au chômage technique à cause de la pandémie de coronavirus, et comme beaucoup, il doit rester à la maison. Mais pour rester en contact avec ses fans, le Suisse partage son quotidien, plus ou moins sérieusement sur les réseaux sociaux. Tournant en dérision sa solitude actuelle samedi, il a ainsi posté une photo de lui partageant un dîner romantique aux chandelles... avec un ours en peluche. Et le cliché n'a pas échappé à Andy Murray qui y est allé de sa petite pique.

"Voilà mon rencard du samedi soir...", a écrit Wawrinka en anglais pour accompagner sa photo, agrémentant le message de plusieurs hashtags comme "Oui, je m'ennuie", "Restez à la maison", ou encore "Je pense que je suis en train de perdre les pédales". Murray a alors saisi la balle au bond, avec son humour so British. "Si les gens continuent à paniquer et à dévaliser les supermarchés, il se pourrait bien que tu la (la peluche, ndlr) fasses cuire d'ici deux semaines", a commenté l'Ecossais.

Et Murray n'en était pas à son coup d'essai. La veille, Wawrinka avait partagé une vidéo d'un exercice physique plutôt particulier, s'improvisant coach sportif à domicile pour ses abonnés. La position d'équilibre précaire du Suisse avait ainsi inspiré l'ex-numéro 1 mondial dans un autre commentaire acerbe. "Super idée ! C'est l'exercice parfait pour se préparer avant de voyager dans un pays où il n'y a pas de cuvette dans les toilettes." Décidément, Andy n'épargne rien à son pote Stan.