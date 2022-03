Jamais deux sans trois, comme dit l'adage. Après deux collaborations très fructueuses, Andy Murray va à nouveau s'adjoindre les services de celui qui l'a mené au sommet, l'ex-champion Ivan Lendl. A la recherche de stabilité et d'un coach depuis plusieurs semaines, l'Ecossais de 34 ans, revenu récemment dans le Top 100 (84e joueur mondial cette semaine), commencera à travailler avec son mentor américain à la suite du Masters 1000 de Miami (23 mars-4 avril) prochains. L'objectif sera de préparer déjà la saison sur gazon puisque "Sir Andy" a annoncé qu'il ferait l'impasse sur la terre battue cette année.

"Ils passeront plusieurs semaines ensemble aux Etats-Unis dans le cadre d'un bloc d'entraînement étendu. Andy a aussi l'intention de nommer un coach additionnel qui voyagera avec lui, et sera en étroite collaboration avec Ivan", a précisé vendredi un porte-parole de Murray. Ces derniers temps, Lendl a fait profil bas, entraînant avec quelques juniors américains en Floride où il vit.

Andy Murray avait eu recours pour la première fois aux services d'Ivan Lendl entre fin 2011 et mars 2014, décrochant au passage une le titre olympique à Londres en 2012 et ses deux premiers titres en Grand Chelem à l'US Open 2012 et Wimbledon 2013 où il avait mis fin à 77 ans de disette britannique après Fred Perry. Fatigué de voyager constamment, Lendl avait pourtant accepté de remettre le couvert deux ans plus tard, avec une réussite immédiate à la clé : un nouveau sacre à Wimbledon suivi d'une seconde médaille d'or aux Jeux de Rio en 2016.

Au terme d'une seconde partie de saison folle, Murray avait atteint la place de numéro 1 mondial avec Lendl à ses côtés, avant que les deux hommes ne mettent fin à leur seconde collaboration fin 2017. Depuis, l'Ecossais a vécu une descente aux enfers à cause de ses problèmes de hanche qui ont fini par le contraindre à une très lourde opération en 2019. Malgré certaines limites, il a réussi depuis à faire son retour, réalisant quelques coups d'éclat épisodiques (titre à Anvers en 2019, finale à Sydney en début de saison) sans parvenir à retrouver de la constance au haut niveau.

