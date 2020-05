Lors d'un live Instagram organisé samedi, Nick Kyrgios a affirmé à Andy Murray qu'il le trouvait meilleur que Novak Djokovic.

L'Australien Nick Kyrgios a estimé que le Britannique Andy Murray était "meilleur que (Novak) Djokovic" lors d'une conversation en direct sur le réseau social Instagram samedi entre les deux joueurs, privés de compétition à cause de la pandémie de coronavirus. "Djokovic jouait au dodgeball (balle aux prisonniers, ndlr) sur mon service alors que toi tu le renvoyais comme un gagnant", a lancé Kyrgios, qui a précisé avoir bu six verres de vin avant de se connecter au live à minuit, heure australienne, depuis sa maison de Canberra.

"Je pense que tu devrais avoir l'une des meilleures carrières de tous les temps. Je pense que tu es meilleur que Djokovic", a poursuivi le 40e mondial. Murray, qui compte à son palmarès trois titres du Grand Chelem, contre 17 pour Djokovic, a répondu modestement : "Les résultats laissent penser le contraire." Vainqueur deux fois en finale de Grand Chelem contre Djokovic (à Wimbledon 2013 et à l'US Open 2012), Murray reste largement dominé dans l'ensemble des confrontations directes face au Serbe, N.1 mondial, par 25 victoires contre 11.

Andy Murray and Nick Kyrgios

Murray, qui devait faire son retour de blessure (hanche) en mars si la pandémie n'avait pas mis à l'arrêt le circuit ATP, n'a gagné que deux tournois (Dubaï et Anvers) depuis 2017, et a envisagé de prendre sa retraite. L'Ecossais, qui vient de fêter ses 33 ans et pointe désormais au 129e rang mondial, a dit qu'il se sentait "plutôt bien" et que "tout irait bien" pour lui lors du "retour à la normale" après la pandémie actuelle.

En 2019, Kyrgios s'était lâché contre Djokovic, disant qu'il avait "une obsession maladive avec le besoin d'être aimé": "Il veut être Roger (Federer, ndlr). Il veut être tellement aimé que je n'arrive pas à supporter ça", avait asséné l'enfant terrible du tennis mondial. Lors de ce live étonnant, Kyrgios a proposé à Murray de jouer en double ensemble. Ce à quoi l'Ecossais a répondu : "Seulement si tu promets de bien te tenir, tu as dit que tu le ferais."

