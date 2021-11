Faut-il s'inquiéter pour Peng Shuai ? Son silence sur le réseau social Weibo n'est en tout cas pas des plus rassurants. La joueuse chinoise de 35 ans, qui fut membre du Top 20 mondial en simple et titrée en double à Wimbledon en 2013 ainsi qu'à Roland-Garros en 2014 notamment, a publié voici une semaine des accusations de viol à l'encontre de l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli, âgé de 75 ans. Rapidement censurée par l'appareil d'Etat, elle n'a donc plus posté le moindre message sur Weibo, dévoilent nos confrères du Monde . Vraisemblablement réduite au silence, sa liberté voire sa vie sont-elles en danger ?