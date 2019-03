Comme Rafael Nadal, Stan Wawrinka et John Isner avant lui, Alexander Zverev n'a pas trouvé la clef face à l'imprévisible Nick Kyrgios qui s'est offert samedi à Acapulco le cinquième titre ATP de sa carrière, le premier depuis 14 mois. L'enfant terrible du tennis australien a réussi un incroyable coup du chapeau. Ou plutôt du sombrero, l'imposant chapeau traditionnel qu'il a reçu en cadeau après sa démonstration en finale (6-3, 6-4). En moins d'une semaine, Kyrgios, 23 ans, a battu trois joueurs du top 10 mondial avec Nadal (N.2) au 2e tour, Isner (N.9) en demi-finales et Zverev (N.3) en finale. Il faut ajouter à cet impressionnant tableau de chasse, le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur de trois titres du Grand Chelem et ancien N.3 mondial, qu'il a fait craquer en quarts de finale.

Une semaine d'autant plus retentissante que Kyrgios n'avait remporté que deux matches en 2019, avant de venir à Acapulco et qu'il était retombé à la 72e place au classement ATP. Mais comme souvent dans sa carrière, Kyrgios a sorti le grand jeu au moment où on l'attendait sans doute le moins. Il est beaucoup trop tôt pour parler d'un tournant dans le parcours très sinueux d'un joueur fantasque qui n'a jamais caché qu'il préférait le basket au tennis, mais sa finale, maîtrisée de bout en bout, peut lui ouvrir de belles perspectives.

Nick Kyrgios, vainqueur à AcapulcoGetty Images

41 places gagnées au classement ATP

Il n'a jamais été inquiété par Zverev, submergé par la puissance de l'Australien (13 aces) et sa prise de risque en retours de service. Après une première manche bouclée en 41 minutes, les deux joueurs ont perdu tour à tour, à deux reprises, leur service en début de 2e set, avant que Kyrgios ne prenne irrémédiablement le large pour mener 3-2, puis 4-2. Concentré et serein, l'Australien a concrétisé sa première balle de match avec un ace sur une deuxième balle de service, synonyme de deuxième sacre dans un tournoi ATP 500.

Même le public d'Acapulco qui l'avait copieusement sifflé pour son comportement controversé, à la limite de l'antisportif, contre Nadal notamment, l'a acclamé. "J'ai passé une super semaine, je reviendrai l'année prochaine", a déclaré l'Australien, guère démonstratif trophée de champion en mains. Beau joueur, Zverev, l'un de ses meilleurs amis sur le circuit, l'a chaleureusement félicité. "Ce que tu as fait cette semaine est impressionnant, battre trois joueurs du top 10 mondial et Wawrinka, c'est fort, tu mérites ce titre", a-t-il insisté.

Il ne faudra attendre que quelques jours pour voir si Kyrgios a passé un cap. Il abordera le Masters 1000 d'Indian Wells qui débute mercredi à la 31e place mondiale, soit un bond de 41 places. Le titre féminin est revenu à la Chinoise Wang Yafan qui a renversé l'Américaine Sofia Kenin 2-6, 6-3, 7-5 et a ouvert à 24 ans son palmarès.