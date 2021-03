Tennis

ATP Acapulco - Lorenzo Musetti - Grigor Dimitrov : le résumé

ACAPULCO - Le qualifié Lorenzo Musetti, 19 ans, a passé 2 heures et 8 minutes d'un duel de haute volée jeudi sur le court mexicain pour éliminer Grigor Dimitrov, 6-4, 7-6. De filer à la rencontre de Stefanos Tsitsipas pour disputer une place en finale et mériter d'être le plus membre du top 100 du classement ATP dès lundi.

00:03:38, il y a 2 heures