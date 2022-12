Novak Djokovic s'y prépare doucement mais sûrement. Le Serbe entamera au tournoi d'Adelaïde sa campagne de préparation en vue de sa participation à l'Open d'Australie en janvier prochain, comme annoncé par les organisateurs. Le numéro cinq mondial avait raté la dernière édition de l'Open d'Australie après avoir été expulsé du pays à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire hypermédiatisée.

Ad

Non vacciné contre le Covid-19, il avait tenté de rentrer sur le territoire avec une dérogation finalement refusée, et avait été finalement expulsé juste avant le début du tournoi après avoir passé plusieurs jours dans un centre pour migrants. Il avait été frappé en outre d'une interdiction de territoire de trois ans. Mais depuis, l'obligation vaccinale a été levée en Australie et le Serbe a obtenu son visa. Son interdiction d'entrée sur le territoire a été levée par la même occasion, en novembre. Un "soulagement", avait réagi Djokovic.

Tennis Mathieu : "Bollettieri était une force de la nature habitée par le tennis" IL Y A 11 HEURES

Nous sommes ravis de confirmer une liste de joueurs de classe mondiale

Avant l'Open d'Australie, prévu du 16 au 29 janvier, Djokovic participera au tournoi d'Adelaïde du 1er au 8 janvier, en même temps qu'une solide affiche composée de Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev et Andrey Rublev, respectivement classés 6, 7 et 8, ainsi que le double champion de Wimbledon Andy Murray. Quatre des dix meilleures joueuses du monde débuteront aussi l'année à Adélaïde: Ons Jabeur (2e), Aryna Sabalenka (5e), Daria Kasatkina (8e) et Veronika Kudermetova (9e).

"Nous sommes ravis de confirmer une liste de joueurs de classe mondiale pour la première semaine du tournoi d'Adelaïde", a déclaré le directeur du tournoi Alistair MacDonald.

Tennis La Hopman Cup fera son grand retour en 2023... à Nice IL Y A 17 HEURES