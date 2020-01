"Nous savons à quel point Novak est déçu de ne pas pouvoir jouer à Adélaïde cette année et nous espérons l'accueillir l'année prochaine", a déclaré le directeur du tournoi, Alistair McDonald. "Nous comprenons sa décision et lui souhaitons le meilleur pour le reste de l'ATP Cup et l'Open d'Australie à venir", a-t-il ajouté.

Djokovic a participé à la victoire de la Serbie contre le Canada en quart de finale de l'ATP Cup (3-0) vendredi à Sydney. Son équipe doit désormais affronter la Russie en demi-finale samedi.

Le Serbe de 32 ans avait initialement prévu de disputer le tournoi d'Adélaïde sur dur pour se préparer à l'Open d'Australie, à Melbourne, qui débute le 20 janvier.

La direction du tournoi d'Adélaïde a en revanche confirmé la participation de l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale.