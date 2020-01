Et de sept pour Andrey Rublev. Toujours invincible, le Russe s’est arraché vendredi pour aller chercher déjà sa 7e victoire de la saison. En demi-finale à Adélaïde, il a triomphé de Félix Auger-Aliassime en trois sets (7-6, 6-7, 6-4) et autant d’heures de jeu dans une demi-finale à couteaux tirés et très spectaculaire. Juste avant le coup d’envoi de l’Open d’Australie, il aura l’occasion de confirmer son début d’année parfait en finale contre l’inattendu Sud-Africain Lloyd Harris, 91e joueur mondial et issu des qualifications. Celui-ci s’était qualifié plus tôt dans la journée face à Tommy Paul (6-4, 6-7, 6-3).

Si leurs prochains duels sont de cet acabit, on en redemande. Andrey Rublev et Félix Auger-Aliassime ont tout donné et bien plus encore ce vendredi, pour le plus grand bonheur des spectateurs australiens. C’était à celui qui prendrait le plus vite l’avantage à l’échange ou qui frapperait le plus fort. Et à ce petit jeu, le Russe, en pleine confiance actuellement, a eu le dernier mot. Malgré la défaite, son adversaire canadien a, lui, trouvé le match référence qui lui manquait pour lancer son année 2020.

Plus d'infos à suivre...