Dès les premiers jeux, le public très clairsemé (pour ne pas dire autre chose) d’Antalya a compris que Benoît Paire n’était pas dans son meilleur jour. Bougon et surtout riant jaune face à un gazon qui ne l’a visiblement pas convaincu. Après sa défaite au 2e tour face à Viktor Troicki (7-6, 7-6), le Français a interpellé l’ATP sur Twitter.

Car au-delà de l'état de la surface, c'est bien la chaleur extrême qui a marqué l'Avignonnais. Proche de l'insolation, il s'est fréquemment allongé aux changements de côté et a coupé ses manches. "Inadmissible de la part de l’ATP de nous laisser jouer dans des conditions pareilles !!! Début du match à 13h30 sous 45 degrés !!! Dangereux pour les joueurs, les 4 spectateurs, mon entraîneur et l’arbitre !!!" a-t-il tweeté, accompagné des hashtags "scandaleux" et "happytobealive" (content d’être en vie, NDLR).