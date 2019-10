Accroché lors de son entrée en lice à Anvers face à Kimmer Coppejeans, Andy Murray a vécu un deuxième tour un peu moins compliqué contre Pablo Cuevas jeudi (6-4, 6-3, en 1h24). L'Écossais, relativement malmené dans la première manche, a accéléré dans le second set pour arracher sa qualification pour les quarts de finale. Il y retrouvera Marius Copil, vainqueur plus tôt de Diego Schwartzman en trois sets.

Dans une rencontre qui a mis du temps à démarrer, et après des premiers jeux très disputés, le triple vainqueur en Grand Chelem a trouvé la faille en fin de premier set, en breakant son adversaire dans le dixième jeu. Légèrement en délicatesse avec son service (deux doubles fautes dans la première manche), Murray s'est néanmoins montré solide. En témoigne le début de deuxième set, où il a repoussé quatre balles de break dans le premier jeu avant de l'emporter sur un ace.

Par la suite, l'Écossais a accéléré, en prenant l'avantage bien plus tôt, et en breakant à 3-2. Appliqué, il n'a ensuite plus lâché les commandes et a confirmé son ascendant sur l'Uruguayen (trois victoires en trois confrontations) en terminant le match sur un nouvel ace. Vendredi, le 243e joueur mondial se frottera au Roumain Marius Copil pour une place dans le dernier carré.