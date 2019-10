Gilles Simon était le plus fort. Le 47e joueur mondial a disposé de son compatriote Jo-Wilfried Tsonga, mercredi soir et s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP d'Anvers. Vainqueur en deux manches du Manceau (6-4, 7-5), après un duel accroché et plutôt long lors de ce huitième de finale (1h47), Simon a gagné le droit de défier Stan Wawrinka ou Feliciano Lopez pour décrocher une place en demi-finale. Les deux hommes s'affronteront dans la soirée sur le court central du tournoi belge.

Logique sur le fond et la forme, cette victoire de Simon va permettre au Niçois de retrouver un peu de confiance. Le droitier n'avait plus enchaîné deux succès de rang dans un tournoi cette saison depuis son passage à Eastbourne fin juin. Une période de disette qui a pris fin après quatre mois un peu plus compliqués. C'était également sa cinquième victoire face à Tsonga en 14 confrontations sur le circuit. C'était assurément, une victoire importante.