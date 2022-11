Gilles Simon l'avait dit lui-même, perdre contre Félix Auger-Aliassime pour le dernier match de sa carrière serait une belle fin. L'hypothèse du Niçois s'est avérée réelle : pour ce huitième de finale de l'Open de Paris 2022, Simon s'est incliné en deux sets au bout d'un bras de fer long de 1h33 (6-1, 6-3).

Ad

ATP Paris Bousculé par Ymer, Auger-Aliassime empoche sa 14e victoire de suite : son succès en images IL Y A 18 HEURES

Cette défaite sonne comme le clap de fin de la carrière de Gilou, initiée en 2002. Vingt années d'émotions se sont achevées jeudi soir à Paris, et l'actuel 188e au classement ATP a effectué des adieux émouvants au terme d'un parcours très honorable après avoir vaincu Andy Murray puis Taylor Fritz. En quarts de finale, FAA sera opposé à l'Américain Frances Tiafoe.

Auger-Aliassime toujours sur un nuage

Merci Gilou. En français et à l'aide d'un stylo pour signer sa victoire à la caméra, Félix Auger-Aliassime a remercié le tennisman tricolore pour ce qu'il a donné au tennis. Le Canadien, considéré comme le tennisman le plus gentil de la planète par Simon, a honoré son statut. Chaleureux lors de l'accolade de fin de match, le Québécois a terminé invaincu face à Simon, remportant trois victoires en autant de face-à-face. Et à la vue de l'opposition de ce soir, la victoire de la tête de série numéro huit ne souffre d'aucune contestation. Lancé comme une balle dans ce match, Auger-Aliassime a confirmé que sa forme du moment était étincelante. Vainqueur de ses quatorze derniers matchs, FAA s'est emparé des trois premiers jeux du match, avant de laisser son adversaire remporter sa mise en jeu.

Mais à 3-1, le récent vainqueur des tournois de Florence, Anvers et Bâle a accéléré le rythme pour empocher le premier set en 36 minutes (6-1). Au courage, Simon n'a pas lâché le deuxième set. Le quart de finaliste de l'Open d'Australie en 2009 a même fait douter Auger-Aliassime, obtenant une balle de break à 1-0, puis 2-1 en sa faveur. Malheureusement pour les fans du tennisman tricolore, FAA a démontré son mental en nette amélioration et s'est illustré par son réalisme à convertir sa première balle de break dans la deuxième manche à 3-3. Derrière, le demi-finaliste de l'US Open 2021 a déroulé son tennis habituel et sa première balle est revenue pour s'imposer et laisser place à Gilles Simon. Ce soir à Bercy, un mousquetaire a dit au revoir au tennis. Alors merci pour tout, Gilou.

ATP Paris Simon, c'est fou ! IL Y A 21 HEURES