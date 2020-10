C’est ce qu’on appelle une victoire au mental. Malmené par Daniel Evans, Ugo Humbert a puisé au fin fond de ses ressources pour renverser une rencontre qui semblait perdue en dominant le Britannique en trois sets et plus de trois heures de jeu : 4-6, 7-6, 6-4. Après avoir éliminé Coppejan, Carreno Busta et Harris, le Français de 22 ans s’est offert dans la douleur la chance de remporter un deuxième titre en 2020 après celui d’Auckland. Il rencontrera ce dimanche le vainqueur de la demi-finale opposant l’Australien Alex de Minaur au Bulgare Grigor Dimitrov.