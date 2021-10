ATP Anvers

Jannik Sinner, 13e mondial, va disputer sa 5e finale de l'année, dimanche au tournoi ATP 250 d'Anvers, après avoir battu en demi-finale samedi le Sud-Africain Lloyds Harris, 32e mondial et quart de finaliste du dernier US Open, 6-2, 6-2. Le jeune Italien de 20 ans, tête de série N.1 du tournoi belge, visera son 5e titre ATP, le 4e cette année après avoir déjà remporté les tournois de Washington, Melbourne et Sofia, au début du mois.

En finale, il affrontera le vainqueur de la rencontre entre l'Argentin Diego Schwartzmann (14e) et l'Américain Jenson Brooksby (70e).

